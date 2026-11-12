“الجهاد الإسلامي”: استهداف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب مكتملة الأركان… ونطالب الوسطاء بالتحرك الفوري والجاد

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان عن إدانتها ندين “القصف الصهيوني الهمجي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي، في جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال، وتمثل انتهاكاً صارخاً وسافراً لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والمعايير الأخلاقية”.

وقالت “إن هذا التصعيد الخطير واستباحة دماء المرضى والطواقم الطبية يحمّلان ما يُسمى بـ”مجلس السلام” مسؤولية مباشرة عن استمرار هذه الانتهاكات وتداعياتها، كما نحمّل الإدارة الأمريكية، ممثلة بإدارة الرئيس ترامب، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم جراء توفيرها الغطاء السياسي والعسكري اللامحدود لممارسات حكومة مجرمي الحرب في الكيان، وتعطيلها المتعمد لكافة مسارات المساءلة والمحاسبة الدولية”.

كما أضافت “إننا إذ نؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب هي ما يشجع الاحتلال على التمادي في عدوانه، نطالب الوسطاء بالتحرك الفوري والجاد، واتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لوقف هذه المجازر المتمادية، ووضع حد لجرائم الاحتلال المتمادية بحق شعبنا الفلسطيني”.

المصدر: موقع المنار