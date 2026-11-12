6 شهداء و20 مصابًا بقصف إسرائيلي استهدف مشفى ناصر بخان يونس

استشهد ستة مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في جريمة جديدة تطال المنشآت الصحية والطواقم الطبية في القطاع.

#شاهد | جانب من الدمار الواسع الذي خلّفه قصف طيران الاحتلال لمجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. https://t.co/nNpOEcloOp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 12, 2026

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الشهداء الستة، وإجلاء أكثر من 20 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن القصف ألحق أضرارًا مادية كبيرة بالطابق الثاني من المبنى، وطال قسم الإفاقة وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية، وسط عمليات إخلاء ونقل للمصابين والشهداء.

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي أوضاعًا بالغة الصعوبة، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات والمرافق الصحية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي من أبرز المؤسسات الصحية في جنوب القطاع، وقد تعرض خلال الحرب لسلسلة من الاستهدافات والاقتحامات الإسرائيلية، ما ألحق أضرارًا بأقسامه ومرافقه، وعرّض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر.

عاجل – 🚨 اللحظات الأولى لقصف طائرات الاحتلال داخل مستشفى ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة. https://t.co/nqnRa9O3WO — الحـكـيم (@Hakeam) November 11, 2026

وهذه هي المرة السابعة التي تقصف قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي، ضمن سلسلة طويلة من استشهداف المشافي والمراكز الطبية والعاملين فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,653 شهيدًا و176,007 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام