الخميس   
   12 11 2026   
   2 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 07:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة بغزة: ندين استهداف مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي والذي أسفر عن 6 شهداء من الطاقم الطبي والمرضى

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة بغزة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى

      وزارة الصحة بغزة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى

      قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة ميفدون في جنوب لبنان

      قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة ميفدون في جنوب لبنان

      مدير مجمع ناصر الطبي: مجمع ناصر يقدم خدمات لنحو مليون مواطن وهو المجمع الوحيد الذي يقدم عمليات جراحية

      مدير مجمع ناصر الطبي: مجمع ناصر يقدم خدمات لنحو مليون مواطن وهو المجمع الوحيد الذي يقدم عمليات جراحية