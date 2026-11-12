الخميس   
   12 11 2026   
   2 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 07:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدير مجمع ناصر الطبي: مجمع ناصر يقدم خدمات لنحو مليون مواطن وهو المجمع الوحيد الذي يقدم عمليات جراحية

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة بغزة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى

      وزارة الصحة بغزة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى

      وزارة الصحة بغزة: ندين استهداف مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي والذي أسفر عن 6 شهداء من الطاقم الطبي والمرضى

      وزارة الصحة بغزة: ندين استهداف مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي والذي أسفر عن 6 شهداء من الطاقم الطبي والمرضى

      قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة ميفدون في جنوب لبنان

      قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة ميفدون في جنوب لبنان