اللواء احمد وحيدي: مسيرة الشهيد طهراني مقدم تتواصل بالدم والإيمان

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء أحمد وحيدي، في رسالة بمناسبة يوم القوات الجو-فضائية، أن مسيرة الشهيد حسن طهراني مقدم لن تتوقف بالتهديدات أو العقوبات، مشدداً على أنها تتواصل بالدم والإيمان، ومشيداً بجهود مجاهدي القوات الجو-فضائية ومواصلة الطريق الذي رسمه شهداء هذه القوة.

وذكرت “إرنا”، نقلاً عن موقع “سباه نيوز”، أن اللواء أحمد وحيدي وجّه رسالة بمناسبة يوم القوات الجو-فضائية، أشاد فيها بذكرى شهداء هذه القوة، ولا سيما الشهيد حسن طهراني مقدم، الذي وبنداء “يازهراء (ع)”، أسهم بإبداعه ومثابرته في تجاوز العقبات أمام بناء القدرات الإيرانية.

وأشار إلى أن مجاهدي القوات الجو-فضائية هم اليوم ورثة هذا النهج، الذي بدأ بالإخلاص واستمر بالإيمان الراسخ وبلغ النصر من خلال اتباع ولي الفقيه. وأضاف أن الشهيد طهراني مقدم تمكن، بإمكانات محدودة وقلب مفعم بالتوكل، من صناعة الصواريخ الأولى، فيما يواصل مجاهدو القوات الجو-فضائية اليوم، بالروح نفسها، العمل على تعزيز قدرات البلاد في قلب الجبال وأعماق الأرض.

ودعا القائد العام لحرس الثورة ومجاهدي القوات الجو-فضائية إلى مواصلة مسيرة الشهيد طهراني مقدم، بالاعتماد على الابتكار والإبداع والمثابرة والتمسك بالقرآن والولاية، معرباً عن ثقته بأن إيران الأقوى تُبنى بجهودهم.

وأكد اللواء وحيدي أن هذا الطريق لا يمكن إيقافه بالتهديد أو العقوبات، بل يتواصل بالدم والإيمان، معرباً عن اعتزازه بمجاهدي القوات الجو-فضائية، وموجهاً التحية إلى أرواح الشهيد طهراني مقدم والشهيدين أمير علي حاجي زادة ومحمود باقري، وسائر رفاقهم الشهداء.

المصدر: وكالة ارنا