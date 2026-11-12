كيم جونغ-أون يتفقد قاعدة بحرية قيد الإنشاء ويؤكد أهميتها للأمن القومي

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قاعدة بحرية رئيسية قيد الإنشاء على الساحل الشرقي، ووصف المشروع بأنه مهم لأمن البلاد وسيادتها البحرية، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وخلال زيارته امس الأربعاء، حث كيم على إتمام أعمال البناء في المدة التي حددها حزب العمال الحاكم، ودعا إلى إنشاء مركز قيادة بحرية ومركز للثقافة البحرية ومركز للقدرات القتالية البحرية، إلى جانب بنية القاعدة التحتية، في أقرب وقت ممكن.

كما زار مجمعات سكنية حديثة في بلدة تونغتشون بإقليم كانغوون، حيث يجري إنشاء قاعدة بحرية واسعة النطاق.

وذكرت وكالة الأنباء أن المساكن بُنيت لإيواء السكان الذين نقلوا بسبب إنشاء القاعدة، ومن المتوقع أن ينتقلوا إليها قريبا.

وانتقد كيم قطاع البناء بسبب ضعف الابتكار والتركيز المفرط على التصاميم، داعيا إلى التركيز على جودة المساكن وتحسين ظروف السكان.

كيم يتفقد المباني السكنية



ولم تكشف كوريا الشمالية عن الموقع الدقيق للقاعدة، لكن الزيارة أثارت تقديرات بأن الأعمال قد تتركز في ميناء جانغجون، إما كقاعدة جديدة أو لتوسيع منشآت بحرية قائمة.

وكان ميناء جانغجون سابقا القاعدة البحرية الواقعة في أقصى جنوب كوريا الشمالية على الساحل الشرقي. وبعد إطلاق برنامج الرحلات السياحية المشتركة بين الكوريتين إلى جبل كومغانغ في أواخر تسعينيات القرن الماضي، تحول الميناء إلى منشأة عسكرية-مدنية لاستقبال السفن السياحية الكورية الجنوبية، مع تراجع حركة السفن الحربية فيه.

ومنذ عام 2019، رصدت سفن حربية كورية شمالية في المنطقة بشكل متكرر، ما أثار تقديرات بأن بيونغ يانغ تعيد للميناء دوره العسكري.

المصدر: وكالة يونهاب