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   2 جمادى الآخرة 1448   
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    وكالة تاس: قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو

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