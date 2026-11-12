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    دولي

    مترو موسكو يواكب أعلى معايير النقل الحضري عالميا

      يشغل مترو موسكو 982 قطارا بالتزامن خلال ساعات الذروة الصباحية، مستندا إلى التقنيات الحديثة والتنسيق الدقيق لضمان انسيابية حركة الركاب ونقل ملايين الأشخاص يوميا.

      وبفضل التوسع في رقمنة العمليات والتنسيق المحكم بين خدمات التحكم والتشغيل، تتراوح الفواصل الزمنية بين القطارات على المحاور الرئيسية خلال ساعات الذروة بين 60 و90 ثانية وتساعد هذه الوتيرة المكثفة على التعامل بكفاءة مع حجم حركة الركاب الكبير الذي تشهده شبكة المترو يوميا.

      وتتركز أكبر أعداد القطارات الحديثة على عدد من الخطوط الرئيسية في العاصمة، وهي الخط الدائري، وخط كالوغا – ريغا، وخط تاجانسكو – كراسنوبريسنينسكايا، وخط سيربوخوفسكو – تيميريازيفسكايا، التي تمثل محاور استراتيجية في شبكة النقل بالعاصمة.

      ورغم التعقيد الكبير لمنظومة التشغيل واللوجستيات، لا يلحظ معظم الركاب تفاصيل هذه العمليات، إذ اعتادوا التنقل بسرعة وراحة ويقف وراء الالتزام الدقيق بمواعيد حركة القطارات على مدار الساعة وفي الوقت الفعلي مئات المتخصصين، من سائقي القطارات والمناوبين إلى المهندسين العاملين في مركز التحكم والتشغيل.

      ويواصل قطاع النقل في موسكو ترسيخ مكانته بين رواد النقل الحضري عالميا، مؤكدا إمكانية الجمع بين البنية التحتية واسعة النطاق وتوفير مستويات عالية من الراحة للركاب.

      المصدر: روسيا اليوم

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