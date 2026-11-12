أنثروبيك توضح قيود استخدام Claude في روسيا والصين

أكدت شركة “أنثروبيك” الأمريكية استمرار القيود على استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لها في روسيا والصين، بموجب سياسة محدثة دخلت حيز التنفيذ في 12 تشرين الثاني / نوفمبر.

وأوضحت الشركة المطورة لنموذج “Claude” أن خدماتها متاحة حصرا في الدول والمناطق المدرجة ضمن قائمتها الرسمية، التي لا تشمل روسيا والصين، إلى جانب بيلاروس وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.

وتشمل القيود تطبيقات “Claude.ai” و”Claude Code” و”Cowork”، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنصة المطورين، فضلا عن نماذج “Claude” المقدمة عبر المنصات السحابية والموزعين المعتمدين.

وجاء في السياسة المنشورة على الموقع الرسمي للشركة: “أي بلد أو منطقة غير مدرجة في القائمة لا تحظى بالدعم”، كما تستثني الشركة من نطاق خدماتها شبه جزيرة القرم ومناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

وتنص السياسة على منع استخدام الخدمات من جانب الأشخاص الموجودين فعليا في مناطق غير مدعومة، بمن فيهم مستخدمو وموظفو المؤسسات التي تسمح الشركة لها بالاستفادة من تقنياتها في دول أخرى.

وتمتد القيود إلى المؤسسات المسجلة أو التي تتخذ مقرات رئيسية في الدول غير المدعومة، حتى عندما يعمل موظفوها أو يستخدمون الخدمات من بلدان تسمح فيها الشركة بالوصول إلى منتجاتها.

كذلك تشمل المؤسسات التي تمتلك جهات أو أفراد من المناطق المحظورة حصة مسيطرة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمارسون السيطرة عليها، بغض النظر عن مكان تسجيل تلك المؤسسات أو وجود موظفيها.

وفي تطور توضيحي، أفاد موقع “Rozetked” التقني الروسي، في 11 تشرين الثاني / نوفمبر، بأن الحديث عن فرض حظر جديد على المستخدمين الروس والصينيين غير دقيق، مشيرا إلى أن الأحكام ذاتها كانت موجودة في النسخة السابقة من السياسة الصادرة في 12 ايار / مايو 2026.

وكانت “أنثروبيك” قد أعلنت في عام 2025 توسيع قيودها لتشمل الشركات الخاضعة لسيطرة جهات من المناطق غير المدعومة. وأوضحت لاحقا أن تحديث نوفمبر يستهدف توضيح آليات تطبيق القيود القائمة، وليس فرض حظر جديد بالكامل.

المصدر: روسيا اليوم