أمريكا | “وفاة مفاجئة” لسفير موسكو في واشنطن

توفي السفير الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف بشكل “مفاجئ” عن عمر يناهز 66 عاما، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية من دون تقديم تفاصيل إضافية حول سبب وفاته أو مكانها.

وقالت الوزارة في بيان “تعلن إدارة وموظفو وزارة الخارجية الروسية، ببالغ الحزن، عن الوفاة المفاجئة التي وقعت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر… لألكسندر نكيتيتش دارتشييف، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأميركية” منذ آذار/مارس 2025.

ووصفت السفير الراحل بأنه “دبلوماسي مرموق، وقائد متمرس، وزميل ودود”.

وسبق لدارتشييف أن عمل كسفير لروسيا في كندا بين 2014 و2021، حين عيّن مديرا لقسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية. ومنذ مطلع 2025، أشرف على كل منطقة شمال المحيط الهادئ التي تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا وكندا والولايات المتحدة.

وأتى تعيينه سفيرا في واشنطن في آذار/ مارس 2025 بعيد عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وفي ظل تقارب في العلاقات بين الرئيس الجمهوري ونظيره فلاديمير بوتين.

وكان دارتشييف متخصصا في العلاقات الروسية-الأميركية.

المصدر: وكالة يونيوز