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    وكالة شهاب: استشهاد الدكتور رزق أبو شعيرة جراء استهداف طيران الاحتلال مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

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