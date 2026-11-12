رفع إيران لمدى صواريخها جعل الغرب يشعر بالهلع



لفت الإعلان الرسمي عن رفع الحد الأقصى لمدى الصواريخ الإيرانية انتباه وسائل الإعلام الغربية، ولا سيما قناة فوكس نيوز، المؤيدة للرئيس الأمريكي. ويخشى الغربيون الآن من “هجمات مباغتة” من إيران، ويعربون عن قلقهم حيال ذلك.

وافاد تقرير لوكالة أنباء فارس: أصبحت الأسلحة الجديدة ورفع الحد الأقصى لمدى الصواريخ الباليستية الإيرانية الموضوع الرئيسي لتقرير قناة فوكس نيوز الأمريكية.



وقد تناولت هذه القناة، التي تُعتبر من أبرز داعمي إدارة دونالد ترامب، بالتفصيل خبر رفع الحد الأقصى الذي فرضته إيران على نفسها وهو 2000 كيلومتر لمدى صواريخها الباليستية، بالإضافة إلى تحذير الحرس الثوري بشأن الأسلحة الجديدة.



وقد حرصت هذه القناة على التركيز على الخبر الرئيسي وتجنبت الخوض في تفاصيل إضافية حول قدرات إيران الصاروخية.

في يوم السبت ، أعلن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري ، رفع القيود على مدى الصواريخ الإيرانية. وصرح قائلاً: “لدينا العديد من الأدوات لشلّ حركة العدو”.



وأكد على الطبيعة غير المتكافئة للصراع، وقال “بإمكاننا ضرب العدو في نقطة غير متوقعة، وبالتالي شل حركته”.



*إيران تمتلك القدرة التقنية على القيام بذلك منذ زمن طويل



يُعدّ معهد دراسات الحرب الأمريكي (ISW) من بين المراكز الأخرى التي درست بعناية مسألة زيادة مدى الصواريخ الإيرانية. وأكد المعهد أن إيران كانت تمتلك القدرة التقنية والإمكانية لتطوير أنظمة صواريخ بعيدة المدى قبل ذلك بكثير.

كما أضاف مركز الأبحاث، نقلاً عن خبير صواريخ هولندي، أن إيران تستطيع زيادة مدى بعض صواريخها بإجراء تعديلات، مثل تقليل وزن الحمولة/الرأس الحربي.



وأكد المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن رفع القيود على مدى صواريخ إيران يُعدّ خطوةً نحو تعزيز قدرة البلاد على الردع ضد أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية محتملة.

وكانت وكالة أسوشيتد برس من بين وسائل الإعلام التي أفادت بزيادة مدى صواريخ إيران. وأكدت الوكالة أن نبأ رفع القيود المفروضة على مدى صواريخ إيران جاء بعد أيام قليلة من خطاب قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، الذي نُشر خبره يوم السبت ، حيث حذر بوضوح من ضرورة مواجهة أي تهديد، مهما كان مستواه أو نوعه، بـ”رد فوري وفعال دون قيود جغرافية”.



*انعكاس قوة الصواريخ الإيرانية في الإعلام الصهيوني



وكما كان متوقعًا، انعكس هذا الخبر أيضًا في وسائل الإعلام الصهيونية.



وأقرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن مدى صواريخ إيران البالغ 2000 كيلومتر قادر على تغطية جميع الأراضي المحتلة والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. أعربت هذه الوسائل الإعلامية عن قلقها من قدرة إيران على استهداف مناطق أبعد بفضل زيادة مدى صواريخها.



وقد حققت القدرات الصاروخية الإيرانية تقدماً ملحوظاً في ظلّ مواجهة إيران لأشدّ العقوبات والقيود لعقود. وقد ساعدت هذه القدرات الصاروخية إيران على الدفاع عن نفسها بفعالية ضدّ العدوان الأمريكي والصهيوني.



وتمكنت إيران من إظهار قدراتها العسكرية لأعدائها، وجعلت الدول الأخرى التي تُقدم على المغامرة تندم على أيّ عملٍ من هذا القبيل.

المصدر: وكالة فارس