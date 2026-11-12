المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة خانيونس من انتشال 5 شهداء وإجلاء أكثر من 20 مصاباً جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة