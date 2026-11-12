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    وكالة شهاب: ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

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