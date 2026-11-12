ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الحرب على إيران

واصل الغاز الطبيعي الأوروبي مكاسبه مع ترقب التجار لتوقعات غير مؤكدة بشأن الصراع في “الشرق الأوسط” وتوازن الإمدادات في المنطقة، حيث ارتفعت العقود الآجلة القياسية فوق 85 يورو للميغاواط/ساعة بعد زيادة قدرها 2.7% في الجلسة السابقة، وفق وكالة “بلومبرغ”.



ويأتي هذا التصاعد في وقت تتخلف فيه واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال عن مستويات العام الماضي، وقد بدأت المخزونات الشتوية المنخفضة بشكلٍ غير معتاد في التناقص مع بدء موسم التدفئة. ويعتمد توازن الإمدادات في المنطقة هذا الشتاء بشكلٍ كبير على مدى سرعة تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز، لا سيما الشحنات القادمة من قطر، بصفتها أكبر مصدر للغاز.



وتسببت الحرب على إيران في سحب ما يقارب خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من الأسواق، مما جعل أوروبا تتنافس مع آسيا على إمدادات محدودة. وقد ارتفعت أسعار الغاز في المنطقتين مؤخراً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوياتها في بداية العام.



وفي تطور يعكس حجم الأزمة التي تطال كبار المنتجين، تلقت شركة “قطر للطاقة” ضربة جديدة بعد أن أعلنت شركة الطاقة البولندية “أورلين إس إيه” (Orlen SA) إنهاء أحد عقودها طويلة الأجل معها، مشيرةً إلى عدم قدرتها على التسليم بسبب تعطل الشحنات نتيجة للصراع في “الشرق الأوسط”.



وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، وهي المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 2.4% لتصل إلى 86.78 يورو لكل ميغاواط ساعة بحلول الساعة 9:03 صباحاً في أمستردام.

المصدر: وكالة فارس