إيران تطلب تعويضات عن الأضرار البيئية لضربات أمريكا والكيان الاسرائيلي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) إن طهران تطالب بتعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن ‌الضربات الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه القضية ترتبط بالجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف بزشكيان “نتوقع من المجتمع الدولي إرساء رابط حقيقي وفعال بين الالتزامات المناخية في أوقات السلم والمسؤولية في أوقات الحرب، وتوثيق الأضرار البيئية الناجمة عن الاعتداءات العسكرية وتقييمها، ووضع ⁠آليات للتعويض”.

وجاءت تعليقات بيزشكيان في إطار سلسلة من الكلمات المتتالية التي ألقاها رؤساء الدول في اليوم الثالث من المؤتمر الذي يستمر لأسبوعين في تركيا.

وتتضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ حاليا تخصيص مليارات الدولارات من الدول الغنية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتحمل تكاليف آثاره.