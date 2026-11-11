محافظ لحج أحمد جريب: نجدد التأكيد على أن تحركات القوات المسلحة لا تستهدف إلا تحشيدات “العدو ” السعودي ومرتزقته ولا تشكل أي تهديد لأبناء المحافظات الجنوبية