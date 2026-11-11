الخميس   
   12 11 2026   
   2 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 00:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بيانات فلايت رادار: طائرات عالقة في أجواء الدمام وسط تعطل متجدد لحركة الملاحة الجوية في مطار فهد الدولي

      مواضيع ذات صلة

      إيران تطلب تعويضات عن الأضرار البيئية لضربات أمريكا والكيان الاسرائيلي

      إيران تطلب تعويضات عن الأضرار البيئية لضربات أمريكا والكيان الاسرائيلي

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف محيط شارع السكة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف محيط شارع السكة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

      رضائي: جميع القواعد الأمريكية من غرب آسيا إلى أوروبا ستكون أهدافًا مشروعة لنا

      رضائي: جميع القواعد الأمريكية من غرب آسيا إلى أوروبا ستكون أهدافًا مشروعة لنا