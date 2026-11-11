سرايا القدس-كتيبة جنين: تمكنت إحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية سيلة الظهر الساعة 9:20م من استهداف آليات العدو التي اقتحمت البلدة بعدد من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار