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   1 جمادى الآخرة 1448   
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    العميد سريع: نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين استهدفت التحشيدات التابعة للعدوان السعودي شرقي محافظة الجوف وشرقي مديرية رغوان بمحافظة مأرب بصاروخين بالستيين

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