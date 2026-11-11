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    تقارير مصورة

    السفارة الإيرانية في بيروت تفتتح العرض الأول لفيلم «عروس لبنان» عن الشهيدين رضا عواضة ومعصومة كرباسي

    افتتح السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني في السفارة الإيرانية ببيروت، العرض الأول لفيلم “عروس لبنان”، والذي يتناول مسيرة الشهيد رضا عواضة وزوجته الشهيدة معصومة كرباسي، الذين اغتالهما العدو الصهيوني خلال العدوان الفائت عام 2024.
    الاحتفال حضره جمعٌ من الشخصيات والفعاليات الثقافية والاجتماعية إلى جانب ذوي الشهيدين الزوجين. وأكد خلالها شيباني على ضرورة تأريخ حياة الشهداء العظام الذين استشهدوا في محور المقاومة دفاعاً عن الحق، باعتبارهم مدرساً يجب أن تتعلم منها الأجيال الجهاد والتضحية ومقاومة العدو.

    المصدر: موقع المنار

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