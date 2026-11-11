الأربعاء   
   11 11 2026   
   1 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 20:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في الرياض بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت العملية هدفها بنجاح

      مواضيع ذات صلة

      تجمع الولاء للوطن: الجيش اللبناني خط أحمر والمؤسسة العسكرية ضمانة الوطن

      تجمع الولاء للوطن: الجيش اللبناني خط أحمر والمؤسسة العسكرية ضمانة الوطن

      رسالة من ايزنكوت الى نتنياهو تحذره من اي مغامرة عسكرية

      رسالة من ايزنكوت الى نتنياهو تحذره من اي مغامرة عسكرية

      الرئيس عون يشدد على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية

      الرئيس عون يشدد على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية