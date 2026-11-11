تجمع الولاء للوطن: الجيش اللبناني خط أحمر والمؤسسة العسكرية ضمانة الوطن

اعتبر تجمع الولاء للوطن انه في ظل الحملات التي نشهدها في الآونة الأخيرة، والتي تستهدف المؤسسة العسكرية ، ولا سيما الجيش ، من خلال حملات التشكيك والتجني والتعرض لدورها وأدائها، يهم تجمع الولاء للوطن أن يؤكد موقفه الوطني الثابت، دفاعاً عن هذه المؤسسة التي تشكّل العمود الفقري للدولة اللبنانية، وإحدى أهم ركائز بقائها واستقرارها.

وقال إن الجيش اللبناني، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، يقوم بمهام تتجاوز إمكانياته المتاحة، ويبذل جهوداً استثنائية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة، وحماية المواطنين، وصون السلم الأهلي. وهو المؤسسة الوطنية التي بقيت صامدة رغم الأزمات المتلاحقة، ورغم ما تعانيه من نقص في الإمكانيات والموارد.

اضاف أن الأجهزة الأمنية كافة، من عسكريين في الخدمة الفعلية إلى العسكريين المتقاعدين، تواصل أداء واجباتها بمسؤولية وإتقان واحتراف، رغم الظروف المعيشية والمادية الصعبة التي يعاني منها أفرادها وعائلاتهم. وما نشهده من كشف لشبكات المخدرات والجريمة المنظمة، وملاحقة المرتكبين وكشف الجرائم، يؤكد حجم الجهود والتضحيات التي تُبذل يومياً في سبيل حماية المجتمع وتطبيق القانون.

واعتبر انه لا يجوز أن نغفل التضحيات الكبيرة التي يقدمها العسكريون، ولا سيما الشهداء الذين يسقطون في جنوب لبنان وفي مختلف مواقع الواجب، دفاعاً عن الوطن وأمنه وكرامته.

ورفض رفضاً قاطعاً كل حملة تستهدف معنويات المؤسسة العسكرية أو تنال من هيبتها وثقة اللبنانيين بها، ويعتبر أن التعرض للجيش والتشكيك بدوره وأدائه، من دون الاستناد إلى الوقائع والأدلة، لا يخدم إلا إضعاف مؤسسات الدولة وزعزعة ثقة المواطنين بها.

وأكد أن النقد والمساءلة حق مشروع، لكنهما يجب أن يكونا مسؤولين وموضوعيين، بعيداً عن التجني والتشهير وإطلاق الأحكام المسبقة. فالجيش اللبناني ليس طرفاً في التجاذبات السياسية، بل هو مؤسسة وطنية جامعة، ملك لجميع اللبنانيين، وواجب الجميع حمايتها ودعمها وتحصينها، لا استهدافها.

ومن هنا، دعا جميع القوى السياسية والإعلامية والمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بمعنويات العسكريين أو إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم العسكرية والأمنية، والعمل بدلاً من ذلك على توفير الدعم والإمكانات اللازمة لها لتتمكن من القيام بواجباتها.

وشدد على ان الجيش اللبناني ليس موضع تشكيك، بل موضع دعم وثقة واحتضان وطني. ومن يحرص على الدولة لا يضعف مؤسساتها، ومن يريد حماية لبنان يبدأ بحماية جيشه ومؤسساته الأمنية.

وختم: حمى الله لبنان وجيشه ومؤسساته الأمنية، والرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، والتحية لكل عسكري يؤدي واجبه بإخلاص وتفانٍ.