رسالة من ايزنكوت الى نتنياهو تحذره من اي مغامرة عسكرية

وجه المرشح لرئاسة الحكومة الصهيونية غادي ايزنكوت رسالة الى نتنياهو تحذره من اي مغامرة عسكرية جاء فيها:

أتوجه إليك بصفتي شخصًا خدم معك في دفة الحكم، وكشخص لا يزال في هذه المرحلة مسؤولًا عن أمن دولة إسرائيل، وعن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. في هذه المرحلة، وكما هو معروف جيدًا، أنت تشغل منصب رئيس حكومة انتقالية لم تعد تتمتع بثقة الكنيست، إذ إن 46 عضوًا فقط من أعضاء الكنيست ما زالوا يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء. خلال الأسابيع الأخيرة، نُشرت معلومات مثيرة للقلق الشديد بشأن العودة إلى المواجهات خلال الأعياد اليهودية، وما يُعرف باسم «أمن إسرائيل». في ظل وضع سياسي معقد وحساس كهذا، وربما الأكثر حساسية الذي عرفته الدولة، تقع على عاتقك مسؤولية إبداء أقصى درجات الحذر والمسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية والقومية، وكذلك توجيه رؤساء الأجهزة والمؤسسات المعنية إلى الالتزام بالقرارات التي تستوجب موافقة رئيس الحكومة. إن تشغيل قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية، وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الحكم. لذلك، أطالبك بما يلي: في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب مسؤولية وطنية، أبدِ ضبط النفس والحذر من اتخاذ خطوات خطيرة قد تدفع إلى تشكيل حكومة جديدة تعود لتحظى بثقة الكنيست.

لا تُفقد الشعب ثقته بمؤسسات الحكم وبعملية اتخاذ القرارات.

لا يجوز لك وضع رؤساء الأجهزة الأمنية في مواجهة قانونية صعبة وشكوك بشأن ما يُطلب منهم وما هو التصرف الصحيح الذي ينبغي عليهم القيام به. يجب تمكينهم من الحفاظ دون شك على الطابع المقدس للمهمة الملقاة على عاتقهم.

رد نتنياهو

ورد مكتب نتنياهو على رسالة أيزنكوت قائلاً: “جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو كانت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية”.

رد من ايزنكوت مجددا

وعاد ايزنكوت للرد مجددا وقال: لماذا رفضتم تلقي تحديثات العمليات عبر القنوات الرسمية كالمعتاد عندما تواصلت معكم؟

لماذا تحاولون تأجيل اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إلى الأسبوع المقبل؟

لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست.

لن أسمح بأي انحراف عن الاعتبارات الأمنية. أعدكم بذلك.

دخول سموتريتش على الخط

ورد وزير المالية ورئيس الحزب الصهيوني الديني، بتسلئيل سموتريتش، على رسالة غادي آيزنكوت قائلاً:

“لو كان غادي آيزنكوت مهتماً حقاً بأمن البلاد، لطلب اجتماعاً سرياً مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان، واطلع على المعلومات الاستخباراتية، وأبدى رأيه/مطلبه في جلسة مغلقة. آيزنكوت كان رئيساً للأركان، وهو يعلم جيداً أن المسائل الأمنية الحساسة تُناقش في جلسات مغلقة، لا في العلن.

إن رسالته العلنية التي أرسلها عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تقويض الثقة في عمليات صنع القرار داخل الجيش الإسرائيلي وفي المجتمع الإسرائيلي، وهي استمرار مؤسف ومباشر لاستعداد اليسار الإسرائيلي، عشية الحرب، للإضرار بأمن إسرائيل واستخدامه كورقة ضغط سياسية لتحقيق أهداف سياسية.

أناشدك يا ​​آيزنكوت، أبعد الجيش الإسرائيلي عن السياسة، ولا تُعرّض أمن إسرائيل ووحدة قيادتها للخطر بتهور.”