مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 11\11\2026

أحياءٌ، وبهم نحيا، وبدمهم أزهرت الانتصاراتُ، وستعود أرضنا حرّةً، وإلى وطننا الحياةُ.

وفي يومهم – يوم الشهيد – أكّد الأمينُ على دمهم، أمينُ عام حزب الله، سماحةُ الشيخ نعيم قاسم، الحفاظَ على إرثهم ونهج سيدهم الأسمى، والتمسّكَ بوصيتهم الأغلى – المقاومةِ.

بشرح العارف بمنطق الأمور، وبالمتغيّر الذي تتقلّب على صفيحه دولٌ ومناطقُ وشعوبٌ، أكّد الشيخ قاسم أن المشروعَ الأميركيَّ الصهيونيَّ قد انكسر بفعل صمود محور المقاومة من غزة إلى لبنان واليمن والعراق وإيران، وهو ما ظَهَر في صناديق الاقتراع، وأن مسارَ الأمور سيفضي إلى حفظ التضحيات ورسم المعادلات التي لا تزال الجمهوريةُ الإسلاميةُ الإيرانيةُ تجعل على رأسها وقفَ الحرب على لبنان.

وللسلطة اللبنانية نصيحةٌ من الأمين العام لحزب الله، للتراجع عن المسار التفاوضي المباشر الذي أنتهى منذ بداياته باعطاء السلطة للعدو أكثر مما يريد، ودون مقابلٍ، وقدّم لها سماحتُه التبريرَ لأي تراجع عن خطئها باتفاق الإطار، بأن العدوَّ لم يلتزم بشيء مما تم إقرارُه.

وعن السيادة في ظل تدخّل السفراء في التفاصيل واليوميات، سأل الشيخ قاسم أهلَ السلطة، وطالبهم بتسليح الجيش ودعمه بدل تركه عرضةً لسهام الانتقاد الداخلي والخارجي، والتشكيك بدوره الوطني.

وبين السيادة وحمايتها بالجيش والمقاومة والشعب، وبين الوصاية والاحتلال والاستسلام، فإن خيارَنا السيادةُ، كما أكّد الأمين العام لحزب الله. أما دورُ السلطة السياديُّ والمطلوبُ، فهو العملُ بكل الوسائل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والجدُّ في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بدل التلهّي ببيانات حصر السلاح ومساعدة العدو على تحقيق الأهداف.

فلبنانُ لنا جميعًا، ونحن شركاءُ لنبنيه معًا ونتحمّل تكلفةَ حمايته وسيادته معًا، ولن نسمح لدعاة الفتنة وأزلام الوصاية وأعوان إسرائيل بأن يفرّطوا بشبرٍ واحدٍ من بلدنا، حسم الشيخ قاسم، ونحن حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح، لكن بعد الانسحاب الصهيوني وكفّ الوصايات..

بقلم : علي حايك

تقديم : بتول ايوب نعيم

المصدر: موقع المنار