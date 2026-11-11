الأربعاء   
   11 11 2026   
   1 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 19:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    بالفيديو | الرئيس اللإيراني سعيد بزشكيان يلتقي نظيره العراقي في تركيا

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    بالصورة | الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقي رئيس الوزراء النروجي في تركيا

    بالصورة | الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقي رئيس الوزراء النروجي في تركيا

    قراءة في المشهد السياسي من طهران يطلعنا عليه مراسلنا وسام أسد

    قراءة في المشهد السياسي من طهران يطلعنا عليه مراسلنا وسام أسد

    تقرير مصور | منتخبا لبنان الأول والأولمبي لكرة القدم إلى العراق استعداداً للاستحقاقات المقبلة

    تقرير مصور | منتخبا لبنان الأول والأولمبي لكرة القدم إلى العراق استعداداً للاستحقاقات المقبلة