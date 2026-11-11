الشيخ قاسم: يوجد من يتحرك اليوم بالتظاهرات والمواقف دعماً لغزة ونشكرهم شكرا عظيما لكن أين الدول الكبرى والأمم المتحدة فما يجري في غزة جريمة موصوفة