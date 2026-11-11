الشيخ قاسم: البعض يقول بأن الفلسطينيين هم الذين بدأوا بطوفان الأقصى لكن بريطانيا هي التي بدأت والبداية كانت أيضاً من إنشاء “إسرائيل” هذا الكيان الغاصب عام 1948