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    تقارير مصورة

    وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد تبحث الواقع الاجتماعي والإنمائي في عكار

    استهلّت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد زيارتها الثانية إلى محافظة عكار بلقاء موسّع في بلدية حلبا، خُصّص لبحث الواقع الاجتماعي والإنمائي في المحافظة، والتحديات التي تواجه العكاريين وسبل تعزيز حضور الوزارة وخدماتها وبرامجها في المنطقة.

    شارك في اللقاء النواب وليد البعريني وسجيع عطية وأسعد درغام، ومحافظ عكار المحامي عماد اللبكي، ومطران عكار للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، وممثل مفتي عكار الشيخ وليد إسماعيل، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات.

    وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس بلدية حلبا عبد الحميد أحمد الحلبي إلى الوزيرة السيد كتباً تاريخية عن مدينة حلبا، فيما شكرت الوزيرة البلدية على حفاوة الاستقبال، مثمّنةً اللقاء وما طُرح فيه من قضايا ومطالب اجتماعية وإنمائية تخص ابناء عكار.

    المصدر: موقع المنار

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