رضائي: وضعنا 7 شروط وإذا نفذها الأميركيون فسنفتح مضيق هرمز وردود الأميركيين تضمنت خداعًا ولم نقبلها ويتعين عليهم تقديم رد واضح وصريح على شروطنا الـ7