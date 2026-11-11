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    حفل تكريمي في سبلين لإطلاق كتاب «النبوة» للشهيد إسماعيل سلام إسماعيل

    نظم القطاع الثامن لحزب الله في منطقة الجبل، حفلاً تكريمياً حاشداً لتوقيع كتاب “النبوة” للشهيد المجاهد إسماعيل سلام إسماعيل، وذلك في قاعة مجمع البحار بمنطقة سبلين.

    حضر الإحتفال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان، ومسؤول قطاع الجبل في الحزب بلال داغر، وممثلي عدد من الأحزاب السياسية الوطنية والفلسطينية في إقليم الخروب إلى جانب جمع من الفعاليات والأهالي.

    واختتم الحفل بتوقيع كتاب “النبوة” للشهيد المجاهد، حيث شاركت الأستاذة منيرة حرب في توقيع الإصدار وسط تفاعل الحضور الذين أكدوا على حفظ وصايا الشهداء والوفاء لدمائهم الطاهرة ومسيرتهم الجهادية.

    المصدر: موقع المنار

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