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   11 11 2026   
   1 جمادى الآخرة 1448   
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    وزراء خارجية مجموعة السبع: نثني على جهود الوسطاء في الملف الإيراني ونجدد دعمنا للمساعي الدبلوماسية

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