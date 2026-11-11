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   1 جمادى الآخرة 1448   
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    “حركة حماس” تحذّر من تسارع وتيرة مصادرة الأراضي بالضفة وتؤكد أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يرضخوا لمخطط التهجير

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