انتقال بيسنت لقاعدة عسكرية خوفاً من إيران

ذكر مصدران مطلعان أمس الثلاثاء أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقل في الآونة الأخيرة من مقر إقامته في واشنطن ​العاصمة إلى قاعدة عسكرية عقب تهديدات مزعومة إيرانية دون تقديم اي ادلة على ذلك .

وكانت صحيفة نيويورك ‌تايمز أول من أورد هذا النبأ. وحذر مسؤول كبير بالمخابرات في إدارة الرئيس دونالد ترامب في مذكرة اطلعت عليها رويترز أواخر الشهر الماضي من أن ما وصفها بالمؤامرات الإيرانية تستهدف الأمريكيين وصلت إلى مرحلة متقدمة.

ويقود بيسنت حملة العقوبات ​والضغوط الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران، والتي تعرف بعملية الإقصاء الاقتصادي، ​منذ أغسطس آب في محاولة لدفع طهران إلى وقف الهجمات على ⁠السفن وإعادة فتح مضيق هرمز. ولا يزال هذا الممر المائي الحيوي شبه مغلق ​منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط.

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وذكرت نيويورك تايمز أنه لم يتضح بعد مدى ‌خطورة ⁠التهديدات المدعومة الموجهة إلى بيسنت.

وقال مصدر مطلع إن المخاوف الأمنية المحيطة ببيسنت ازدادت عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال صورة من الجو للقصر الواقع في جورجتاون الذي اشتراه بيسنت مقابل 12.5 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تأكيد تعيينه وزيرا للخزانة في ​يناير كانون الثاني 2025.

وأضاف ​المصدر أن الصورة ⁠سمحت بتحديد الموقع الجغرافي لمكان إقامة بيسنت، ونقل بيسنت إلى قاعدة عسكرية حفاظا على سلامته.

وتابع “يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب ​التصرف بمسؤولية في ظل تزايد التهديدات الموجهة للمسؤولين الحكوميين”.

وكانت إيران ​قد نفت ⁠في السابق التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأمريكية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولين أمريكيين زعموا سابقا ان لدى إيران قدرة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى ⁠في الخارج ​محدودة.

المصدر: رويترز