رئيس وزراء باكستان السابق خان يعود للسجن بعد نقله لمستشفى

ذكرت مصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أعيد مجددا إلى السجن بعدما نقل إلى مستشفى في إسلام اباد في وقت متأخر من أمس الثلاثاء لتلقي العلاج.
وقال أحد المصادر اليوم الأربعاء إن خان، المحتجز في سجن أديالا في روالبندي، خضع لفحص للعيون في معهد باكستان للعلوم الطبية.
وأضاف “كان يعاني من بعض المشاكل في ضغط الدم… وتلقى العلاج اللازم ليلة أمس. وأعيد إلى زنزانته في السجن”.
ويواجه خان، الذي تحول من لاعب كريكيت إلى المعترك السياسي، عدة تهم بالفساد منذ أن أزيح عن السلطة في تصويت على حجب الثقة عام 2022، ويقبع في السجن منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتم تعليق أو إبطال جميع الأحكام الصادرة بحق خان باستثناء حكم واحد، وذلك لانتظار البت في الطعون. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات ويقول إن التهم ذات دوافع سياسية.
ويقول محامو خان إن الأوضاع الصحية لموكلهم البالغ من العمر 74 عاما تدهورت في السجن، وإنه فقد جزءا كبيرا من قدرته على الإبصار في عينه اليمنى.
وأفاد حزب خان بأن محكمة باكستانية أمرت سلطات السجن بالسماح لفريق خان القانوني بزياره له ولزوجته.
المصدر: رويترز