رئيس وزراء باكستان السابق خان يعود للسجن بعد نقله لمستشفى

ذكرت مصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ​أعيد مجددا إلى السجن بعدما نقل إلى ‌مستشفى في إسلام اباد في وقت متأخر من أمس الثلاثاء لتلقي العلاج.

وقال أحد المصادر اليوم الأربعاء ​إن خان، المحتجز في سجن أديالا ​في روالبندي، خضع لفحص للعيون في معهد ⁠باكستان للعلوم الطبية.

وأضاف “كان يعاني من بعض المشاكل ​في ضغط الدم… وتلقى العلاج اللازم ليلة أمس. ​وأعيد إلى زنزانته في السجن”.

ويواجه خان، الذي تحول من لاعب كريكيت إلى المعترك السياسي، عدة تهم بالفساد ​منذ أن أزيح عن السلطة في تصويت ​على حجب الثقة عام 2022، ويقبع في السجن منذ ‌أكثر ⁠من ثلاث سنوات. وتم تعليق أو إبطال جميع الأحكام الصادرة بحق خان باستثناء حكم واحد، وذلك لانتظار البت في الطعون. وينفي خان ​ارتكاب أي ​مخالفات ويقول ⁠إن التهم ذات دوافع سياسية.

ويقول محامو خان ​إن الأوضاع الصحية لموكلهم البالغ من ​العمر ⁠74 عاما تدهورت في السجن، وإنه فقد جزءا كبيرا من قدرته على الإبصار في عينه ⁠اليمنى.

وأفاد ​حزب خان بأن محكمة ​باكستانية أمرت سلطات السجن بالسماح لفريق خان القانوني بزياره له ​ولزوجته.

المصدر: رويترز