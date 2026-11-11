الصين: لا مصلحة لنا في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا

قالت الصين اليوم الأربعاء ​إنها لا مصلحة لها في ‌التدخل في الشؤون الداخلية لكندا، وذلك ردا على ما ​ذكره رئيس الوزراء الكندي ​مارك كارني بأنه سيبلغ ⁠الرئيس الصيني شي جين ​بينغ بضرورة امتناع الأطراف الخارجية ​عن التدخل في شؤون كندا.

وقال كارني إنه سيلتقي شي على ​هامش قمة منتدى ​التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقرر ‌عقدها ⁠في مدينة شنتشن بجنوب الصين يومي 18 و19 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم ​وزارة ​الخارجية ⁠الصينية قوه جيا كون في مؤتمر ​صحفي يومي “التزمت الصين ​دوما ⁠بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ⁠ولا ​مصلحة لها في ​التدخل في الشؤون الداخلية لكندا”.

المصدر: رويترز