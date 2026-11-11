الصين: لا مصلحة لنا في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا

قالت الصين اليوم الأربعاء إنها لا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا، وذلك ردا على ما ذكره رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه سيبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بضرورة امتناع الأطراف الخارجية عن التدخل في شؤون كندا.
وقال كارني إنه سيلتقي شي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقرر عقدها في مدينة شنتشن بجنوب الصين يومي 18 و19 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في مؤتمر صحفي يومي “التزمت الصين دوما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا”.
المصدر: رويترز