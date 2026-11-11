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   1 جمادى الآخرة 1448   
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    دولي

    روبيو: الضغط الاقتصادي على إيران يغني عن العمل العسكري

      قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن “الرئيس دونالد ترمب لم يعد يرى حاجة في المرحلة الراهنة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لأن حملة الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات ناجحة للغاية”.

      وأوضح روبيو -في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس- أن “واشنطن منفتحة على المفاوضات وتدعم الوساطة القطرية، لكنه حذر من خطوط حمراء إذا تجاوزتها طهران فستتحرك القوات الأمريكية”، حسب تعبيره.

      في المقابل، تعهد الديمقراطيون بالتحرك لوقف الحرب ومحاسبة الإدارة الحالية.

      المصدر: وكالات

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