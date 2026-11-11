الشيخ قبلان يدعو إلى تنظيم الدفاع بين الجيش والمقاومة وإعادة التموضع الوطني للسلطة

دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى تنظيم الدفاع الوطني والقدرات الداخلية بين الجيش والمقاومة، وتوظيف الإمكانات الشعبية والوطنية ضمن منظومة دفاعية تضمن سيادة لبنان، مطالباً السلطة بإعادة التموضع الوطني بما ينسجم مع واجب الدفاع عنه.

وقال الشيخ قبلان، في بيان بمناسبة يوم شهيد المقاومة وكل شهداء لبنان، إن البلد بطوائفه ومكوّناته وصيغته الميثاقية يستحق البقاء، وإن «قوافل الدفاع الوطني والقتال السيادي» شكّلت من أبرز عوامل استمراره، مستحضراً تاريخاً من التضحيات الوطنية التي شاركت فيها مختلف الطوائف.

واعتبر أن اجتياح الاحتلال عام 1982 مثّل «لحظة الإلغاء الشامل للبنان»، ما استدعى دفاعاً وطنياً إنقاذياً تجسّد في المقاومة بفصائلها المختلفة، لحماية وجود البلد ودولته ومؤسساته ومشروعه الوطني.

وأضاف أنه لم يكن في تلك المرحلة وما بعدها بديل عن المقاومة، معتبراً أن السلطة وأجهزتها وإداراتها «سقطت بيد تل أبيب»، وأن المقاومة كانت المنقذ الوطني والوجودي للبنان. ورأى أن هذا الدور منحها حيثية سيادية جعلتها، منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أبرز الضرورات الوجودية والسيادية للبلاد.

وانتقد الشيخ قبلان أداء السلطة في إدارة ملفات السيادة والدفاع الوطني، متهماً السلطة التنفيذية بالتخلّي عن واجب الدفاع ومنع الجيش اللبناني من القيام به، وبالمسارعة إلى توقيع اتفاق الإطار الذي قال إنه حوّل السيادة الوطنية إلى «صفقة صهيونية قذرة»، مذكّراً بأنه سبق أن حذّر من تداعياته.

ورأى أن السلطة تعيش اليوم نتائج ما وصفه بـ«الكارثة السيادية والفشل الوطني»، معتبراً أن واشنطن وتل أبيب مرّرتا عبرها إطاراً يمسّ بنية السيادة الوطنية، وأنها لا تملك إجابات وطنية أو سيادية عن تداعياته.

وأكد أن موقفه لا يستهدف كسر أي طرف، بل ينطلق من ضرورة حماية الوطن، مشيراً إلى أن لبنان كان محتلاً، وأن المقاومة وبيئتها تمكّنتا من هزيمة جيش الاحتلال.

واعتبر أن الحرب الحالية لم تكن حرباً يقودها الكيان الإسرائيلي وحده، بل شاركت فيها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى جانبه بإمكانات واسعة. وقال إن جيش الاحتلال، رغم الترسانة والدعم الأطلسي والإمكانات الدولية والإقليمية، لم يتمكّن من التوغّل سوى بعمق يتراوح بين أربعة وتسعة كيلومترات في الجنوب اللبناني، عازياً ذلك إلى تصدّي المقاومة.

ورأى أن هذا الأداء أثبت قدرة المقاومة على مواجهة ما وصفه بـ«أكبر مجموعة عسكرية عالمية»، ومنعها من تحقيق أخطر أهدافها الدولية والإقليمية، مؤكداً أنها استبسلت في الدفاع عن وجود لبنان ودوره الوطني والسيادي، إلى حدّ اعتباره أن الحديث عن «إسرائيل الكبرى» انتهى إلى الأبد.

وشدّد، مخاطباً السلطة التنفيذية، على أن لبنان يحتاج إلى ضامن دفاعي وطني، لا إلى اتفاق ورقي يحوّله إلى «صفقة أمنية صهيونية قذرة».

وأكد أن المرحلة ليست للخصومة، بل لتأمين متطلّبات الدفاع الوطني، بعيداً عمّا وصفه بالالتزامات الجانبية والأبواق الصهيونية، معتبراً أن الحلّ يكمن في القدرة الوطنية.

ورأى أن تجربة معادلة «جيش وشعب ومقاومة» أثبتت أنها من أكبر ضمانات لبنان محلياً وإقليمياً ودولياً، رافضاً أي موقف مخالف، ومؤكداً أن السيادة لا تسمح بالمساومة على القدرات الوطنية.

ودعا إلى تنظيم العلاقة الدفاعية بين الجيش والمقاومة بما يلبّي حاجات لبنان السيادية في مواجهة أعدائه والتهديدات الإقليمية والدولية، معتبراً أن معالجة أزمة السيادة تقتضي توظيف الجيش والمقاومة والإمكانات الشعبية والوطنية في منظومة دفاع أثبتت، على مدى عقود، أنها ضمانة وجودية وسيادية استثنائية.

وختم الشيخ قبلان مؤكداً أن سيادة لبنان وحريته ليستا هبة من أحد، بل حقّ انتزعته دماء الشهداء وتضحيات المدافعين عنه في مواجهة الحروب التي اتّهم تل أبيب وواشنطن وحلفاءهما الأطلسيين بقيادتها.

ووجّه التحية إلى الشهداء والجرحى والمدافعين عن لبنان، محذّراً من أن الاتّكال على السلطة السياسية قد يهدّد أصل وجوده، ومطالباً السلطة الحالية بإعادة التموضع الوطني بما يليق بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادته.