مياه لبنان الجنوبي: 26 نوفمبر آخر موعد لورود معاملات الاشتراكات والتحقّقات إلى مركز صيدا

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 سيكون آخر يوم لورود مجموعة من معاملات المشتركين إلى مركزها الرئيسي في صيدا، تمهيداً لوقف استقبالها مؤقتاً مع اقتراب إقفال حسابات السنة المالية.

وأوضحت، في بيان، أن المعاملات المشمولة هي نقل الاسم، وإلغاء الاشتراك، وتخفيض الاشتراك وتثبيته، وزيادة الأمتار، وتحويل الصرف الصحي، وإسقاط التحقّقات أو إيقاف إصدارها.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء المؤقت يُطبَّق دورياً في نهاية كل عام، وفق القوانين المرعية الإجراء، ريثما تستكمل المؤسسة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام