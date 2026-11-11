الشيخ عبد الرزاق في يوم الشهيد: الوفاء لتضحياتهم بحماية لبنان ورفض الفتنة والانقسام

وجّه رئيس جمعية «الإصلاح والوحدة» الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق تحية إجلال وإكبار إلى شهداء لبنان والقادة الشهداء بمناسبة يوم الشهيد، مشيداً بتضحياتهم دفاعاً عن أرض الوطن وسيادته وكرامته في مواجهة الاحتلال والعدوان.

وأكد أن الشهداء تركوا بصمات راسخة في تاريخ لبنان والأمة، وأن تضحياتهم أسهمت في تغيير المعادلات وصناعة محطات مفصلية في تاريخ الوطن.

وشدّد على أن الوفاء لهم يكون بحماية لبنان وصون وحدته وسيادته وكرامة أبنائه، ورفض الفتنة والانقسام، معتبراً أن «دماء الشهداء أمانة في أعناق الأجيال ومسؤولية وطنية وأخلاقية لا يجوز التفريط بها».

وأكد أن الشهداء، وإن رحلوا بأجسادهم، فإن ذكراهم ومواقفهم ستبقى حاضرة في وجدان الوطن والأمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام