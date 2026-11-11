تقرير مصور | هاني قبيسي: على الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها تجاه الجنوب وإلزام العدو بالانسحاب الكامل

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن الدولة اللبنانية مطالبة بتحمّل كامل مسؤولياتها وواجباتها تجاه الجنوب وأهله، والعمل على تأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف اعتداءاته والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

كلام قبيسي جاء خلال إلقائه كلمة حركة أمل في حفل التأبين الذي أقامته الحركة – شعبة حبوش، لفقيد الجهاد والمقاومة صافي حسين عيسى، في حسينية البلدة، بحضور رئيس المكتب السياسي للحركة الحاج جميل حايك، والمسؤول التنظيمي للحركة في إقليم الجنوب الدكتور عباس مغربل على رأس وفد من قيادة الإقليم، ورئيس بلدية عربصاليم المهندس علي حسن، والمسؤول التنظيمي للمنطقة الثالثة الحاج علي كركي على رأس وفد من قيادة المنطقة، إلى جانب فعاليات سياسية وحركية وكشفية ورؤساء بلديات وحشد من أبناء البلدة.

واستُهل الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة لإمام البلدة سماحة المفتي السيد علي مكي، ثم ألقى قبيسي كلمة حركة أمل، مؤكداً أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون الاستقرار الداخلي يشكلان أولوية وطنية، ومشيداً بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإجهاض محاولات إثارة الفتن والانقسامات بين اللبنانيين.

وأشار قبيسي إلى أن الأولوية في الجنوب تتمثل في عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها العدوان الإسرائيلي، معتبراً أن اعتداءات العدو وعمليات التدمير التي يمارسها تندرج في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى بث الخوف في نفوس أبناء الجنوب، وتعويض خسائره التي تكبدها خلال مواجهاته في لبنان.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تستدعي وحدة الموقف الوطني والتمسك بحقوق أهل الجنوب، مؤكداً أن اللبنانيين لا يمكن أن يقبلوا إلا بعودة أبنائهم إلى قراهم، وأن تتحمل الدولة اللبنانية كامل مسؤولياتها تجاههم. ولفت إلى أن الشعارات والمواقف السياسية، وما رافقها من مفاوضات واتفاقات، لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

وانتقد قبيسي ما وصفه بالاستخفاف الإسرائيلي بموقف الدولة اللبنانية، معتبراً أن الحديث عن تحويل إحدى البلدات اللبنانية إلى منطقة تجريبية لاختبار قدرات الجيش اللبناني أمر مرفوض، ويشكّل استهدافاً للمؤسسة العسكرية وللدولة اللبنانية وهيبتها، كما يطعن في جدوى المسار التفاوضي الذي لم يحقق أي تقدم فعلي.

وأضاف أن المطلوب اليوم هو إعادة النظر في مسار التعاطي مع هذه الاعتداءات، والتمسك بوحدة الموقف الداخلي حفاظاً على تضحيات الشهداء وتاريخ الجنوب وما قدمه أبناؤه، والابتعاد عن الخلافات والانقسامات التي لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي.

وأكد قبيسي أن الوقت ليس وقت سجالات أو خلافات داخلية، ولا سيما تلك التي تحمّل المقاومة مسؤولية الأزمات التي يعيشها لبنان، معتبراً أن مثل هذه الطروحات لا تخدم المصلحة الوطنية، بل يستفيد منها العدو في ظل استمرار اعتداءاته، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار وتواصل المفاوضات والاجتماعات.

وختم بالتشديد على ضرورة توحيد الموقف اللبناني الرسمي والشعبي، والضغط من أجل إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل والفعلي من الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بصورة فعلية، بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وصون سيادة لبنان وكرامة أبنائه.

واختُتم الحفل بإقامة مجلس عزاء حسيني تلاه سماحة الشيخ حسن عيسى.