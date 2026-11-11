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    هيئة إدارة مضيق الخليج الفارسي: السفينتان وافقتا على الالتزامات التي حددتها الهيئة ما جنّبهما إدراج اسميهما على قائمة عدم الامتثال

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