بالفيديو | انهيار سيماره الأرضي في إيران.. أكبر انهيار أرضي غير بركاني معروف على اليابسة

يُعدّ انهيار سيماره الأرضي، الواقع على الحدود بين محافظتي لورستان وإيلام في إيران، من أبرز المواقع الجيولوجية في العالم، إذ أُدرج ضمن قائمة أهم 100 موقع للتراث الجيولوجي العالمي.

وتبلغ كمية المواد الصخرية والترابية التي أزاحها الانهيار نحو 44 كيلومتراً مكعباً، ما يجعله أكبر انهيار أرضي غير بركاني معروف على اليابسة. وتشير الدراسات العلمية إلى أن هذه الظاهرة الطبيعية وقعت قبل نحو 8700 إلى 9800 عام.

ويُعرّف الانهيار الأرضي بأنه حركة وانزلاق كتل كبيرة من التربة والصخور من سفوح الجبال نحو الأسفل، وغالباً ما تسببه عوامل طبيعية، أبرزها الزلازل والأمطار الغزيرة.