تقرير مصور | أزمة الغاز في باكستان.. ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات يهددان أرزاق المواطنين

في باكستان، يواجه آلاف سائقي التوك توك صعوبات يومية في تأمين الغاز اللازم لتشغيل مركباتهم، مع ارتفاع الأسعار وتراجع الكميات المتوافرة في الأسواق، بفعل اضطراب خطوط الإمداد من إيران ودول الخليج. أزمة باتت تهدد مصدر رزقهم الوحيد، وتفرض عليهم ساعات من الانتظار والبحث عن الغاز، وسط مخاوف من العجز عن تأمين احتياجات أسرهم.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على قطاع النقل، بل تمتد إلى المطاعم والمنازل، مع الارتفاع المتكرر في أسعار الغاز المستخدم للطهي، ما يرفع كلفة التشغيل والمعيشة ويضع أصحاب المطاعم أمام خسائر متزايدة، في ظل صعوبة تحميل الزبائن أعباء الأسعار الجديدة في كل مرة.

وفيما تشهد محطات الغاز طوابير سيارات غير مألوفة، تتصاعد الدعوات إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حيث اعتبر رئيس نقابة تجار سوق أبارة في إسلام آباد أن عدم تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز مع إيران، الذي أُنشئ قبل أربعة عشر عاماً، من أبرز الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الباكستانية المتعاقبة، مشيراً إلى أن تفعيله كان من شأنه المساهمة في تجنيب البلاد جانباً من الأزمة الراهنة.

وهكذا، تجد الاضطرابات السياسية والتجارية في المنطقة طريقها سريعاً إلى الأسواق الباكستانية، لتتحول أزمة الإمدادات إلى عبء يومي يطال أرزاق المواطنين ومعيشتهم.