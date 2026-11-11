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   1 جمادى الآخرة 1448   
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    عربي وإقليمي

    بزشكيان يصل إلى تركيا للمشاركة في قمة المناخ وبحث آثار الحروب على البيئة

      وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى تركيا للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «كوب 31»، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الأتراك.

      ومن المقرّر أن يعقد بزشكيان خلال الزيارة لقاءات ثنائية ومباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من قادة الدول المشاركين في القمة.

      وكان الرئيس الإيراني قد اعتبر، في تصريح قبيل مغادرته إلى تركيا صباح اليوم، أن استضافة المؤتمر تمثّل فرصة مناسبة للحوار مع قادة مختلف الدول، وعرض مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الآثار المدمّرة للحروب والاعتداءات على البيئة.

      وأضاف أن المؤتمر سيشهد مناقشة الممارسات الأميركية وممارسات الكيان الإسرائيلي التي تؤدّي إلى تدمير البيئة.

      المصدر: وكالة ارنا

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