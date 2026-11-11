عراقجي يردّ على روبيو: الأوهام والنهج اللاإنساني يقودان إلى إخفاق السياسات الأميركية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن تكرار الادعاءات ضد إيران، إلى جانب ما وصفه بالنهج اللاإنساني والتصوّرات الواهية لدى المسؤولين الأميركيين تجاهها، يؤدّي إلى إخفاق سياسات واشنطن.

وكتب عراقجي، عبر حسابه على منصّة «إكس»، ردّاً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن الأوضاع الداخلية في إيران: «قبل ثماني سنوات، كان شخص كرتوني مثل بومبيو يقول إن على الإيرانيين، إذا أرادوا الحصول على ما يأكلونه، أن ينصاعوا لأوامر البيت الأبيض؛ واليوم يكرّر شخص مثل روبيو، الذي يعاني مواطنوه الكوبيون من تبعات هذه السياسة، الترهات ذاتها».

وشدّد على أن «هذه الأوهام والتصوّرات الزائفة، بصرف النظر عن الطبيعة اللاإنسانية لهذه السياسة، هي تحديداً ما يؤدّي إلى إخفاق السياسات الأميركية».

وكان روبيو قد قال، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن «الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران شديدة للغاية»، مضيفاً: «أعتقد أن هذه الضغوط ستبدأ بإظهار تأثيرها مع مرور الوقت».

المصدر: وكالة ارنا