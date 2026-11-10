شعبان يبحث مع وفد من حماس تطورات فلسطين وأمن المخيمات ويؤكد التضامن مع لبنان

بحث الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي، الشيخ بلال سعيد شعبان، مع وفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في لبنان، آخر التطورات الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان، مؤكدين ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والحفاظ على أمن المخيمات واستقرارها، والتضامن مع لبنان في مواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي.

وترأس الوفد نائب المسؤول السياسي لحماس في لبنان، الحاج جهاد طه، وضمّ مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية الشيخ عبد المجيد العوض، والمسؤول السياسي في إقليم الخروب حسن العريض، والمسؤول السياسي في الشمال أحمد الأسدي.

وتناول اللقاء استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يرافقه من قتل وتدمير واستهداف للمدنيين والبنى التحتية، إلى جانب تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي والتوسّع الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجتمعون ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته في مواجهة العدوان، والتمسّك بحق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم.

كما بحث الجانبان أوضاع الوجود الفلسطيني في لبنان، وشدّدا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية، بما يصون أمنها ويعزّز علاقاتها مع محيطها اللبناني. وأكدا أن حقوق الفلسطينيين في لبنان ترتبط بعنوان العودة إلى فلسطين ورفض مشاريع التوطين.

وفي الشأن اللبناني، أعلن المجتمعون تضامنهم مع لبنان في مواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي المستمرة على أراضيه وسيادته.

المصدر: موقع المنار