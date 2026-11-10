التضخم الأمريكي يتجاوز التوقعات في أكتوبر ويعزّز ترجيحات رفع الفائدة الشهر المقبل

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بأكثر من المتوقع، ما يعزّز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة الشهر المقبل، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6% في أيلول/سبتمبر، متجاوزًا توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاعه بنسبة 0.3%.

ولم ينشر المكتب قراءة التضخم على أساس سنوي، لأن إغلاق الحكومة الاتحادية العام الماضي حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما أدّى إلى غياب أساس المقارنة. وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 3.7% في أيلول/سبتمبر.

ويستمر التضخم عند مستويات أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، بعدما أدّت الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وفاقمت تكاليف المعيشة التي كانت قد ارتفعت بالفعل بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات العام الماضي.

وكان ارتفاع التضخم أحد العوامل التي أسهمت في الخسائر الفادحة التي تكبّدها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز