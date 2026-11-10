استطلاع رويترز/إبسوس: 71% من الأمريكيين يريدون إنهاء الحرب على إيران و62% يؤيدون إلغاء رسوم ترامب

أظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس أن غالبية الأمريكيين تريد من الكونغرس المنتخب حديثًا، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالأغلبية، العمل على إنهاء الحرب ضد إيران وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وسط مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبيّن الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى أمس الاثنين، أن 71% من الأمريكيين يريدون إقرار تشريع ينهي الصراع الذي بدأه ترامب والكيان الإسرائيلي ضد إيران في 28 شباط/فبراير. وتشمل هذه النسبة 93% من الديمقراطيين و51% من الجمهوريين.

كما أبدى 62% من المشاركين تأييدهم لأي جهود لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.

وحقق الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، التي جرت الأسبوع الماضي، أكبر أغلبية لهم في مجلسَي الشيوخ والنواب منذ عام 2008 على الأقل، في انتكاسة قوية للجمهوريين الموالين لترامب، على خلفية ارتفاع التكاليف والمعارضة الشعبية الواسعة للحرب. وسيتولّى الديمقراطيون السيطرة على المجلسين عندما يؤدي الكونغرس الجديد اليمين في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وتعهّد قادة الحزب الديمقراطي بمعالجة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة ومحاولة إنهاء الحرب الأمريكية على إيران، فيما تعهّد عدد من أعضاء الحزب أيضًا بالعمل على إلغاء الرسوم الجمركية.

وقال تسعة من كل عشرة مشاركين إن قضايا تكاليف المعيشة يجب أن تتصدّر أولويات الكونغرس خلال أول مئة يوم من عمله، بينما أيّدت نسب أقل التركيز على قضايا تنظيم الذكاء الاصطناعي وإصلاح قوانين الهجرة وتغيّر المناخ.

في المقابل، ينقسم الديمقراطيون في الكونغرس حول كيفية خفض تكاليف الرعاية الصحية ومدى الحزم في استهداف ترامب، بما يشمل ما إذا كان ينبغي عزله أو عزل أعضاء من حكومته. ومن المتوقّع أن يجري مجلس النواب هذا الأسبوع تصويتًا على محاسبة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيدًا لعزله، عقب تحرّك من أحد المشرّعين الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع أن شعبية ترامب بلغت 32%، وهي نسبة قريبة من أدنى مستوى سجّله خلال مسيرته السياسية.

وينظر نحو 45% من الأمريكيين بإيجابية إلى الديمقراطيين، مقابل 51% ينظرون إليهم بسلبية، فيما يحظى الجمهوريون بنظرة إيجابية لدى نحو 35%، مقابل نظرة سلبية لدى 60%.

وشمل استطلاع رويترز/إبسوس، الذي أُجري عبر الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة، 1705 بالغين أمريكيين، بهامش خطأ يبلغ نحو نقطتين مئويتين.

المصدر: رويترز