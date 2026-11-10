أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني اللواء محسن رضائي: طلبنا من الأميركيين تقديم ردّ صريح وواضح على شروطنا لكنهم لم يقدّموا حتى الآن مثل هذا الرد وإنّ الردّ الأميركي مخادع